Карпова (Меньшикова) Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова (Меньшикова) Феодора

Карпова (Меньшикова) Феодора

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1940

Дата смерти

31.01.2009

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940

Отец: Меньшиков Тимофей

Мать: Анфёрова Ефросинья

Рождение ребёнка
01.01.1964

Сын: Карпов Олег

Отец ребёнка: Карпов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Геннадий

Смерть
31.01.2009
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close