Карпова (Меньшикова) Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1940
Дата смерти31.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940
Отец: Меньшиков Тимофей
Мать: Анфёрова Ефросинья
Рождение ребёнка
01.01.1964
Сын: Карпов Олег
Отец ребёнка: Карпов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Геннадий
Смерть
31.01.2009
Похороны
Неизвестно