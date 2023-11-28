Лебедева (Жемчужникова) Елена Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1858
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1858
Бракосочетание
С 12.11.1876 по 1899
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Циммерман Елена Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1882
Отец ребёнка: Павлов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952