Лебедева (Жемчужникова) Елена Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Жемчужникова) Елена Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1858

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1858

Отец: Жемчужников Лёв Михайлович

Мать: Жемчужникова Акулина Степановна

Бракосочетание
С 12.11.1876 по 1899

Муж: Павлов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Циммерман Елена Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Павлов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лебедев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Иван Петрович

Смерть
1952
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