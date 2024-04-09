Волженина (Бондарева) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина (Бондарева) Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Бондарев Иван Сергеев

Мать: Бондарева Авдотья Данилова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Волженина Прасковья Климова

Отец ребёнка: Волжанин Клим Яковлев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Волженина Марья Климова

Отец ребёнка: Волжанин Клим Яковлев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Волженин Михайло Климов

Отец ребёнка: Волжанин Клим Яковлев

Новоалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Волженин Мокей Климов

Отец ребёнка: Волжанин Клим Яковлев

Новоалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волжанин Клим Яковлев

Смерть
Неизвестно
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