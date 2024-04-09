Волженина (Бондарева) Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Бондарев Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Волженина Прасковья Климова
Отец ребёнка: Волжанин Клим Яковлев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Волженина Марья Климова
Отец ребёнка: Волжанин Клим Яковлев
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Волжанин Клим Яковлев
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Волжанин Клим Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно