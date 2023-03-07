Гурентьева (Юрина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения11.10.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1862
Отец: Юринъ Михаилъ
Мать: Юрина Надежда
Бракосочетание
03.02.1883
Муж: Гурентьевъ Василий
Рождение ребёнка
13.01.1884
Дочь: Тетерина Татьяна
Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гурентьевъ Василий
Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий
Рождение ребёнка
15.05.1892
Сын: Гурентьевъ Игнатий
Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий
Рождение ребёнка
12.07.1894
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий
Рождение ребёнка
15.05.1896
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий
Рождение ребёнка
09.02.1899
Сын: Гурентьевъ Федоръ
Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий
Рождение ребёнка
03.03.1902
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий
Рождение ребёнка
25.06.1904
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий
Рождение ребёнка
11.05.1906
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ростова Екатерина
Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий