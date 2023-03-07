Гурентьева (Юрина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурентьева (Юрина) Прасковья

Гурентьева (Юрина) Прасковья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.10.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1862

Отец: Юринъ Михаилъ

Мать: Юрина Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1883

Муж: Гурентьевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1884

Дочь: Тетерина Татьяна

Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Гурентьевъ Василий

Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1892

Сын: Гурентьевъ Игнатий

Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1894

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1896

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1899

Сын: Гурентьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1902

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1906

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ростова Екатерина

Отец ребёнка: Гурентьевъ Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close