Фрейнд Элизабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Фрейнд Карл Карлович
Отец ребёнка: Фрейнд Карл Карлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Фрейнд Елизавета Карловна
Отец ребёнка: Фрейнд Карл Карлович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Фрейнд Карл Карлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрейнд Карл Карлович
Смерть
Неизвестно