Фрейнд Элизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейнд Элизабет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Фрейнд Карл Карлович

Отец ребёнка: Фрейнд Карл Карлович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Фрейнд Елизавета Карловна

Отец ребёнка: Фрейнд Карл Карлович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Фрейнд Рудольф Карлович

Отец ребёнка: Фрейнд Карл Карлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд Карл Карлович

Смерть
Неизвестно
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