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Фрейнд Рудольф Карлович
Фрейнд Рудольф Карлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Пол
Мужской
Отец
Фрейнд Карл Карлович
1883 г.р.
Мать
Фрейнд Элизабет
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Фрейнд Карл Карлович
Мать:
Фрейнд Элизабет
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