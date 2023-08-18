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Фрейнд Рудольф Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Фрейнд Карл Карлович

Мать: Фрейнд Элизабет