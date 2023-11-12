Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.05.1926
Дочь: Зубина Миронова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.08.1935
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубина Нина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно