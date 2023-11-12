Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Зубин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.05.1926

Дочь: Зубина Миронова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.08.1935

Сын: Зубин Василий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубина Нина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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