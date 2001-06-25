Зубина Миронова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1926
Дата смерти25.06.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926
Отец: не указан
Мать: Полина
Рождение ребёнка
02.01.1947
Дочь: Миронова Жильцова Нина Александровна
Отец ребёнка: Миронов Александр
Рождение ребёнка
08.01.1953
Дочь: Миронова Докучаева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Инкогнито Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Инкогнито Василий
Смерть
25.06.2001