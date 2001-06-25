Зубина Миронова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубина Миронова Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1926

Дата смерти

25.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926

Отец: не указан

Мать: Полина

Рождение ребёнка
02.01.1947

Дочь: Миронова Жильцова Нина Александровна

Отец ребёнка: Миронов Александр

Двуглинково, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1953

Дочь: Миронова Докучаева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Инкогнито Василий

Двуглинково, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инкогнито Василий

Смерть
25.06.2001
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