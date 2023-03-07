Иконников Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Иконников Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Иконников Александр Константинович
Мать ребёнка: Иконникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Иконникова Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Иконникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иконников Иван Константинович
Мать ребёнка: Иконникова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно