Чазов Михаил Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Чазов Антон Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1936
Дочь: Перевозчикова Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Чазова Зоя Семёновна
Рождение ребёнка
12.10.1942
Мать ребёнка: Чазова Зоя Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чазова Зоя Семёновна
Смерть
?.03.1944