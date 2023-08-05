Чазов Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чазов Михаил Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Чазов Антон Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1936

Дочь: Перевозчикова Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Чазова Зоя Семёновна

Рождение ребёнка
12.10.1942

Сын: Чазов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Чазова Зоя Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чазова Зоя Семёновна

Смерть
?.03.1944
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