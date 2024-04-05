Sówka (Zalewska) Barbara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sówka (Zalewska) Barbara

Место рождения

Budy/Brańszczyk

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1839 г.р.

Дети

1867 г.р.
1870 г.р.
1871 г.р.
1873 г.р.
1875 г.р.
1878 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Zalewski Jan

Мать: Zalewska (Trzcińska) Maryanna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kalata (Sówka) Rozalia

Отец ребёнка: Sówka Franciszek

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sówka Stanisław

Отец ребёнка: Sówka Franciszek

Бракосочетание
07.03.1859

Муж: Sówka Franciszek

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Szkopek (Sówka) Anna

Отец ребёнка: Sówka Franciszek

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Sówka) Józefa

Отец ребёнка: Sówka Franciszek

Рождение ребёнка
1871

Сын: Sówka Ignacy

Отец ребёнка: Sówka Franciszek

Рождение ребёнка
1873

Сын: Sówka Józef

Отец ребёнка: Sówka Franciszek

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Mróz (Sówka) Marianna

Отец ребёнка: Sówka Franciszek

Рождение ребёнка
1878

Сын: Sówka Paweł

Отец ребёнка: Sówka Franciszek

Рождение ребёнка
1881

Сын: Sówka Stanisław

Отец ребёнка: Sówka Franciszek

Рождение ребёнка
1883

Сын: Sówka Antoni

Отец ребёнка: Sówka Franciszek

Смерть
Неизвестно

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