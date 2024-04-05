Sówka (Zalewska) Barbara
Место рожденияBudy/Brańszczyk
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Zalewski Jan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kalata (Sówka) Rozalia
Отец ребёнка: Sówka Franciszek
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Sówka Stanisław
Отец ребёнка: Sówka Franciszek
Бракосочетание
07.03.1859
Муж: Sówka Franciszek
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Szkopek (Sówka) Anna
Отец ребёнка: Sówka Franciszek
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Sówka) Józefa
Отец ребёнка: Sówka Franciszek
Рождение ребёнка
1871
Сын: Sówka Ignacy
Отец ребёнка: Sówka Franciszek
Рождение ребёнка
1873
Сын: Sówka Józef
Отец ребёнка: Sówka Franciszek
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Mróz (Sówka) Marianna
Отец ребёнка: Sówka Franciszek
Рождение ребёнка
1878
Сын: Sówka Paweł
Отец ребёнка: Sówka Franciszek
Рождение ребёнка
1881
Сын: Sówka Stanisław
Отец ребёнка: Sówka Franciszek
Рождение ребёнка
1883
Сын: Sówka Antoni
Отец ребёнка: Sówka Franciszek
Смерть
Неизвестно