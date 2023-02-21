Багаутдинова (Бабкина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.2003
Сын: Багаутдинов Артем
Отец ребёнка: Багаутдинов Альберт
Рождение ребёнка
26.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багаутдинов Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багаутдинов Альберт