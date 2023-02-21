Багаутдинова (Бабкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагаутдинова (Бабкина) Екатерина

Багаутдинова (Бабкина) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.2003

Сын: Багаутдинов Артем

Отец ребёнка: Багаутдинов Альберт

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багаутдинов Альберт

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаутдинов Альберт

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close