Виноградова (Корнеева) Серафима Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1958
Дата смерти15.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1958
Рождение ребёнка
27.12.1984
Сын: Виноградов Леонид Игоревич
Отец ребёнка: Виноградов Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.1989
Дочь: Смирнова Екатерина Игоревна
Отец ребёнка: Виноградов Игорь Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2014