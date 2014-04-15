Виноградова (Корнеева) Серафима Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Корнеева) Серафима Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1958

Дата смерти

15.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1958

Отец: Корнеев Владимир Николаевич

Мать: Корнеева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1984

Сын: Виноградов Леонид Игоревич

Отец ребёнка: Виноградов Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.1989

Дочь: Смирнова Екатерина Игоревна

Отец ребёнка: Виноградов Игорь Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Игорь Николаевич

Смерть
15.04.2014
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