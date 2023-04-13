Виноградов Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Игорь Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1984

Сын: Виноградов Леонид Игоревич

Мать ребёнка: Виноградова Серафима Владимировна

Рождение ребёнка
03.11.1989

Дочь: Смирнова Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: Виноградова Серафима Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Серафима Владимировна

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