Виноградов Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1984
Сын: Виноградов Леонид Игоревич
Мать ребёнка: Виноградова Серафима Владимировна
Рождение ребёнка
03.11.1989
Дочь: Смирнова Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: Виноградова Серафима Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно