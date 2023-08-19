Руднев Лукьян Абрамов
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти02.02.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Руднев Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Руднева Ульяния Лукьянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромых Евдокия Лукьянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руднев Яков Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.02.1903
Причина смерти: лист с диагнозом не сохранился