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Руднев Лукьян Абрамов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1848

Дата смерти

02.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Руднев Абрам

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Руднева Ульяния Лукьянова

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Руднев Арсений Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромых Евдокия Лукьянова

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руднев Яков Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
02.02.1903
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: лист с диагнозом не сохранился
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