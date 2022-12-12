Воронин Александр Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Воронин Иннокентий
Мать: не указана
Призыв на военную службу
07.06.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Палехский РВК
Пропал без вести (военное)
17.08.1941
246 с.п.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно