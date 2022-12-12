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Воронин Александр Иннокентьевич

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Место рождения

Конопляново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Воронин Иннокентий

Мать: не указана

Конопляново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Призыв на военную службу
07.06.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Палехский РВК
Пропал без вести (военное)
17.08.1941
246 с.п.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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