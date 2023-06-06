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Абдуллатифов Галиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Абдулзялилев Абдуллатиф

Мать: Халилова Гульбагар

Рождение ребёнка
1849

Сын: Галиуллин Сибгатулла

Мать ребёнка: Абдулкадирова Газиза

Рождение ребёнка
1850

Сын: Галиуллин Абдулгали

Мать ребёнка: Абдулкадирова Газиза

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Галиуллина Галима

Мать ребёнка: Абдулкадирова Газиза

Рождение ребёнка
1855

Сын: Галиуллин Асадгали

Мать ребёнка: Абдулкадирова Газиза

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Галиуллина Бибишарифа

Мать ребёнка: Абдулкадирова Газиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулкадирова Газиза

Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно
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