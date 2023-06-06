Абдуллатифов Галиулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Абдулзялилев Абдуллатиф
Мать: Халилова Гульбагар
Рождение ребёнка
1849
Сын: Галиуллин Сибгатулла
Мать ребёнка: Абдулкадирова Газиза
Рождение ребёнка
1850
Сын: Галиуллин Абдулгали
Мать ребёнка: Абдулкадирова Газиза
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Галиуллина Галима
Мать ребёнка: Абдулкадирова Газиза
Рождение ребёнка
1855
Сын: Галиуллин Асадгали
Мать ребёнка: Абдулкадирова Газиза
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Галиуллина Бибишарифа
Мать ребёнка: Абдулкадирова Газиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулкадирова Газиза
Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно