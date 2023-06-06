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Галиуллин Абдулгали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Абдуллатифов Галиулла

Мать: Абдулкадирова Газиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиев Исмагил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиев Мурзагали

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиева ?

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно