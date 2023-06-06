Галиуллин Абдулгали
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Абдуллатифов Галиулла
Мать: Абдулкадирова Газиза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиев Исмагил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиев Мурзагали
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиева ?
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно