Шлепин Карп
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Шлепин-Дёмкин Владимир Карпов
Мать ребёнка: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно