Лысов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Мелания Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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