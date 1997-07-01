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Усольцев Владимир Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 10.06.1954 по 31.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.06.1954 по 31.07.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1978

Сын: Усольцев Илья Владимирович

Мать ребёнка: Усольцева Ольга Александровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.09.1981

Сын: Усольцев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Усольцева Ольга Александровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.10.1982

Сын: Усольцев Антон Владимирович

Мать ребёнка: Усольцева Ольга Александровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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