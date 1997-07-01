Усольцев Владимир Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 10.06.1954 по 31.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.06.1954 по 31.07.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1978
Сын: Усольцев Илья Владимирович
Мать ребёнка: Усольцева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
16.09.1981
Сын: Усольцев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Усольцева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
09.10.1982
Сын: Усольцев Антон Владимирович
Мать ребёнка: Усольцева Ольга Александровна