Карепанова (Нежевлева) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карепанова (Нежевлева) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1941

Отец: Нежевлева ?

Мать: Нежевлева Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
05.08.1963

Сын: Грешилов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Грешилов Владимир Федорович

Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
18.08.1969

Сын: Карепанов Виталий Владиславович

Отец ребёнка: Карепанов ?

Комсомольск-на-Амуре
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карепанов ?

Развод
Неизвестно

Муж: Грешилов Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грешилов Владимир Федорович

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