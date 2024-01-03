Карепанова (Нежевлева) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1941
Отец: Нежевлева ?
Мать: Нежевлева Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
05.08.1963
Сын: Грешилов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Грешилов Владимир Федорович
Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
18.08.1969
Сын: Карепанов Виталий Владиславович
Отец ребёнка: Карепанов ?
Комсомольск-на-Амуре
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карепанов ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно