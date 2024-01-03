Карепанов Виталий Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карепанов Виталий Владиславович

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре

Дата рождения

18.08.1969

Дата смерти

02.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1969

Отец: Карепанов ?

Мать: Карепанова Тамара Васильевна

Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
14.07.1993

Сын: Карепанов Олег Витальевич

Мать ребёнка: Ольга Александровна

Комсомольск-на-Амуре
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Александровна

Смерть
02.10.1994
Комсомольск-на-Амуре
Причина смерти: Самоубийство
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