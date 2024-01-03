Карепанов Виталий Владиславович
Место рожденияКомсомольск-на-Амуре
Дата рождения18.08.1969
Дата смерти02.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1969
Отец: Карепанов ?
Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
14.07.1993
Сын: Карепанов Олег Витальевич
Мать ребёнка: Ольга Александровна
Комсомольск-на-Амуре
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Александровна
Смерть
02.10.1994
Комсомольск-на-Амуре
Причина смерти: Самоубийство