Коровина (Воронова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1973
Сын: Коровин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1980
Дочь: Коровина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно