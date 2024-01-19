Коровина (Воронова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Воронова) Валентина Васильевна

Место рождения

Старый Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.01.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1973

Сын: Коровин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1980

Дочь: Коровина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Коровин Василий Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Василий Иванович

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