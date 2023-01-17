село Старый Эртиль, село Старый Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Старый Эртиль

Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
562Ертиль, с. каз.при р. Битюге и рч. Ертильце.8832589741020Церковь православная. Завод кирпичный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Щученская волость
341. Ертил, село бывшее государственное, при речках Битюке и Б. Ертиле, дворов 344, жителей 2481, церковь православная, 2 лавки, 31 ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Эртильский район
221115Старый Эртильсело51°49'с.ш.40°31'в.д.M-37-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Эртильский муниципальный район, Щучинское сельское поселение
20658440111с Старый Эртильсело
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