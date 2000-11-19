Титов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1957
Дата смерти19.11.2000
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1957
Отец: Титов Николай Павлович
Мать: Титова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
25.07.1987
Дочь: Куваева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Титова Лидия Арефьевна
Рождение ребёнка
26.01.1989
Дочь: Титова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Титова Лидия Арефьевна
Смерть
19.11.2000