Куваева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1987
Отец: Титов Михаил Николаевич
Мать: Титова Лидия Арефьевна
Рождение ребёнка
07.07.2008
Дочь: Куваева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Куваев Николай Павлович
Рождение ребёнка
01.11.2011
Дочь: Куваева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Куваев Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно