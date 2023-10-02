Куваева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куваева Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1987

Отец: Титов Михаил Николаевич

Мать: Титова Лидия Арефьевна

Рождение ребёнка
07.07.2008

Дочь: Куваева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Куваев Николай Павлович

Рождение ребёнка
01.11.2011

Дочь: Куваева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Куваев Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куваев Николай Павлович

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