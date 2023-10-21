Едрёнкин Георгий Игнатьевич
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рождения1901
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Рыбина Клавдия Георгиевна (Кланька)
Мать ребёнка: Едрёнкина Ксения Ивановна
д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983
Курган, Россия