Едрёнкин Георгий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Георгий Игнатьевич

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Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1901

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

Мать: Едрёнкина Анастасия Ивановна из Дежнёвки

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Рыбина Клавдия Георгиевна (Кланька)

Мать ребёнка: Едрёнкина Ксения Ивановна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едрёнкина Ксения Ивановна

Смерть
1983
Курган, Россия
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