Едрёнкина (Фролова) Анастасия Ивановна из Дежнёвки
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения1879
Дата смертиОколо 1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Фролов Иоанн
Мать: не указана
Сын: Едрёнкин Георгий Игнатьевич
Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович
Сын: Едренкин - Дубровин Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович
Дочь: Горлова Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович
Дочь: Едрёнкина Ульяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович
Дочь: Трофимова Лидия Игнатьевна
Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович
Дочь: Едрёнкина Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович
Дочь: Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович
Сын: Едренкин- Дубровин Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович
Сын: Едренкин- Дубровин Иван Игнатьевич - инвалид детства
Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович