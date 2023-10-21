Едрёнкина (Фролова) Анастасия Ивановна из Дежнёвки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкина (Фролова) Анастасия Ивановна из Дежнёвки

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Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

1879

Дата смерти

Около 1939

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фролов Иоанн

Мать: не указана

д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
08.02.1899

Муж: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

Лавочное
Рождение ребёнка
1901

Сын: Едрёнкин Георгий Игнатьевич

Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Едренкин - Дубровин Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1903

Дочь: Горлова Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
12.08.1905

Дочь: Едрёнкина Ульяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
11.03.1908

Дочь: Трофимова Лидия Игнатьевна

Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
17.07.1910

Дочь: Едрёнкина Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

с. Александровка, Уфимского уезда, Романоская воло
Рождение ребёнка
1915

Сын: Едренкин- Дубровин Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1918

Сын: Едренкин- Дубровин Иван Игнатьевич - инвалид детства

Отец ребёнка: Едрёнкин-Дубровин Игнатий Иванович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
Около 1939
д. Старая Александровка, Уфимского района
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
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