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Угнячова Фекла Ивановна

Место рождения

Синковщина, Сумский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

05.06.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1908 ст.

Отец: Угнячов Иван Романович

Мать: Угнячова Онисия Пудовна

Синковщина, Сумский уезд, Харьковская губерния
Дочь крестьянина деревни Песчаной Ивана Романовича Угнячова и его законной жены Анисии Пудовны.
Крещение
08.06.1908 ст.
Верхняя Сыроватка, Сумська область
Успенская церковь слободы Верхняя Сыроватка, Сумский уезд, Харьковская губерния.
Смерть
Неизвестно
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