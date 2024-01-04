Угнячова Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.06.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1908 ст.
Отец: Угнячов Иван Романович
Мать: Угнячова Онисия Пудовна
Дочь крестьянина деревни Песчаной Ивана Романовича Угнячова и его законной жены Анисии Пудовны.
Крещение
08.06.1908 ст.
Верхняя Сыроватка, Сумська область
Успенская церковь слободы Верхняя Сыроватка, Сумский уезд, Харьковская губерния.
Смерть
Неизвестно