Погарская (Погарская) Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Панкова Евгения (тетя Женя) (тетя Женя)
Отец ребёнка: Погарский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погарский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Надежда
Отец ребёнка: Погарский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Погарский Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно