Погарская (Погарская) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погарская (Погарская) Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Панкова Евгения (тетя Женя) (тетя Женя)

Отец ребёнка: Погарский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погарский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Надежда

Отец ребёнка: Погарский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Погарский Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погарский Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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