Погарский Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Погарский Иван
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Панкова Евгения (тетя Женя) (тетя Женя)
Мать ребёнка: Погарская Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
02.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погарская Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Надежда
Мать ребёнка: Погарская Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Погарская Евдокия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно