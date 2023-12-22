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Погарский Алексей Иванович

Место рождения

Стародуб, город Стародуб, Брянская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Погарский Иван

Мать: Погарская Наталья Петровна

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Панкова Евгения (тетя Женя) (тетя Женя)

Мать ребёнка: Погарская Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
02.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погарская Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Надежда

Мать ребёнка: Погарская Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Погарская Евдокия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погарская Евдокия Захаровна

Смерть
Неизвестно
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