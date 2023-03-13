Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ежова Кактерина
Отец ребёнка: Перфилъ Дмитревъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Перфиловъ Максимъ
Отец ребёнка: Перфилъ Дмитревъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Перфилъ Дмитревъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перфилъ Дмитревъ