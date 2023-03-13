Перфилъ Дмитревъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфилъ Дмитревъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ежова Кактерина

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Перфиловъ Максимъ

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семенова

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