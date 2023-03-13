Перфилъ Дмитревъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ежова Кактерина
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Перфиловъ Максимъ
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семенова