Долгорукова (Барятинская) Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Барятинская) Анна Юрьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1644

Дата смерти

1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1630 г.р.
1644 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Бракосочетание
Около 1663

Муж: Долгоруков Прохор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Долгоруков Иван Прохорович

Отец ребёнка: Долгоруков Прохор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Долгоруков Григорий Прохорович

Отец ребёнка: Долгоруков Прохор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Бракосочетание
1699

Муж: Стрешнев Тихон Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1718
Москва, город федерального значения Москва
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