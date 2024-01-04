Долгорукова (Барятинская) Анна Юрьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1644
Дата смерти1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: княжна
Бракосочетание
Около 1663
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Долгоруков Иван Прохорович
Отец ребёнка: Долгоруков Прохор Григорьевич
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Долгоруков Григорий Прохорович
Отец ребёнка: Долгоруков Прохор Григорьевич
Титул: князь
Бракосочетание
1699
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1718