Попов Иосиф Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Симановская Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Кривощекова Раиса Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1872
Широковское, Далматовский муниципальный район, Курганская область