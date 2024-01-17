Попов Иосиф Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иосиф Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Симановская Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Попов Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Кривощекова Раиса Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Попов Владимир Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1872
Широковское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
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