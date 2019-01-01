село Широковское, село Широковское, Далматовский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Широковское

Далматовский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Широковская волость
2117. Широковское, село бывшее государственное, при речках Суварыше, Марае и Бояраке, дворов 364, жителей 2496, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Шадринский уезд, Широковская волость
село Широковское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Далматовский район
97630Широковскоесело56°21'00"63°04'00"O-41-127

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Далматовский муниципальный район, Сельское поселение Широковский сельсовет
37608491101с Широковскоесело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Широковская волость
1) с. Широковское на р. Суварыше; прав. церк., шк. грам., библиот. попечит. о народн. трезв., вол. пр., зем. шк., распл.Широковское общество61416021608Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские45

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9321Широковское, сел.при рч. Суварыше.451237010851108Церковь православная 1. Волостное правление.
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