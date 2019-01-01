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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
2117. Широковское, село бывшее государственное, при речках Суварыше, Марае и Бояраке, дворов 364, жителей 2496, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Широковское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
97630Широковскоесело56°21'00"63°04'00"O-41-127
Местные сообщества
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37608491101с Широковскоесело
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Широковское на р. Суварыше; прав. церк., шк. грам., библиот. попечит. о народн. трезв., вол. пр., зем. шк., распл.Широковское общество61416021608Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские45—
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9321Широковское, сел.при рч. Суварыше.451237010851108Церковь православная 1. Волостное правление.