Семендяева (Шевченко) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семендяева (Шевченко) Анна Григорьевна

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
26.01.1897

Муж: Семендяев Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.03.1900

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Семендяев Иван Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1902

Дочь: Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Семендяев Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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