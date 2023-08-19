Семендяева (Шевченко) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1897
Рождение ребёнка
18.03.1900
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Семендяев Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1902
Дочь: Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Семендяев Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно