Мищенко Агафья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1906
Отец ребёнка: Мищенко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1908
Отец ребёнка: Мищенко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1915
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Мищенко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1921
Дочь: Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Мищенко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1923
Дочь: Godrie Лидия Ефимовна
Отец ребёнка: Мищенко Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно