Мищенко Агафья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко Агафья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1906

Сын: Мищенко Павел Ефимович

Отец ребёнка: Мищенко Ефим Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1908

Сын: Мищенко Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Мищенко Ефим Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1915

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Мищенко Ефим Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1921

Дочь: Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Мищенко Ефим Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1923

Дочь: Godrie Лидия Ефимовна

Отец ребёнка: Мищенко Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мищенко Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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