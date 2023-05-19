Мухина (Борисова) Харитинья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Борисов Михаил Архипов
Бракосочетание
27.10.1900
Рождение ребёнка
05.11.1901
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Мухин Николай Федоров
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
03.05.1904
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Мухин Николай Федоров
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
16.08.1906
Отец ребёнка: Мухин Николай Федоров
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Мухин Николай Федоров
Рождение ребёнка
12.09.1911
Сын: Мухин Иоанн Николаев
Отец ребёнка: Мухин Николай Федоров
Рождение ребёнка
24.06.1913
Дочь: Христина Николаева
Отец ребёнка: Мухин Николай Федоров
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
20.02.1915
Отец ребёнка: Мухин Николай Федоров
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
04.07.1916
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Мухин Николай Федоров
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
30.08.1918
Сын: Мухин Петр Николаев
Отец ребёнка: Мухин Николай Федоров
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно