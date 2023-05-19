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Мухин Николай Федоров

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мухин Федор Прокопьев

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
27.10.1900

Жена: Мухина Харитинья Михайлова

Рождение ребёнка
05.11.1901

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
03.05.1904

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
16.08.1906

Сын: Мухин Андрей Николаев

Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мухин Меркурий Николаев

Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова

Рождение ребёнка
12.09.1911

Сын: Мухин Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова

Рождение ребёнка
24.06.1913

Дочь: Христина Николаева

Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
20.02.1915

Сын: Мухин Тимофей Николаев

Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
04.07.1916

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
30.08.1918

Сын: Мухин Петр Николаев

Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно