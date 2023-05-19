Мухин Николай Федоров
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Мухин Федор Прокопьев
Мать: не указана
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
27.10.1900
Рождение ребёнка
05.11.1901
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
03.05.1904
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
16.08.1906
Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова
Рождение ребёнка
12.09.1911
Сын: Мухин Иоанн Николаев
Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова
Рождение ребёнка
24.06.1913
Дочь: Христина Николаева
Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
20.02.1915
Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
04.07.1916
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
30.08.1918
Сын: Мухин Петр Николаев
Мать ребёнка: Мухина Харитинья Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно