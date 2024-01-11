Люхина Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люхина Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1898

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1899

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1902

Дочь: Клавдия Васильевнаа

Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1904

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1906

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1909

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Люхин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люхин Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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