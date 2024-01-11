Люхина Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1898
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
23.12.1899
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.1902
Дочь: Клавдия Васильевнаа
Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1904
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.12.1906
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1909
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1911
Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
20.01.1914
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Люхин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно