Столыпина (Орловская) Аполлония Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолыпина (Орловская) Аполлония Георгиевна

Столыпина (Орловская) Аполлония Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1900

Дата смерти

После 1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1918

Муж: Столыпин Иван Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1940
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close