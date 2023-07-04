Столыпина (Орловская) Аполлония Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1900
Дата смертиПосле 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1940
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область