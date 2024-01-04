Велентей Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1897 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1921
Сын: Велентей Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
04.11.1923
Дочь: Велентей Анна Ивановна
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
28.01.1926
Дочь: Велентей Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно