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Велентей Иван Яковлевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

20.08.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1897 ст.

Отец: Велентей Яков Иванович

Мать: Велентей Пелагея Владимировна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1921

Сын: Велентей Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Егоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1923

Дочь: Велентей Анна Ивановна

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Егоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1926

Дочь: Велентей Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Егоровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Екатерина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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