Велентей Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1921

Сын: Велентей Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Велентей Иван Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1923

Дочь: Велентей Анна Ивановна

Отец ребёнка: Велентей Иван Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1926

Дочь: Велентей Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Велентей Иван Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область
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