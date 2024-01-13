Велентей Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1921
Сын: Велентей Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Велентей Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.11.1923
Дочь: Велентей Анна Ивановна
Отец ребёнка: Велентей Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
28.01.1926
Дочь: Велентей Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Велентей Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно