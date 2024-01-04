Кычина (Палкина) Татьяна Аввакумовна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Палкин Аввакум Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Кычин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Рахманина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кычин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Кычин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Кычина Марина Михайловна
Отец ребёнка: Кычин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Савинова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Кычин Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782