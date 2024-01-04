Кычина (Палкина) Татьяна Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кычина (Палкина) Татьяна Аввакумовна

Место рождения

Большая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Палкин Аввакум Семенович

Мать: не указана

Большая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кычин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кычин Михаил Филиппович

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Рахманина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кычин Михаил Филиппович

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кычин Евтихей Михайлович

Отец ребёнка: Кычин Михаил Филиппович

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Кычина Марина Михайловна

Отец ребёнка: Кычин Михаил Филиппович

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Савинова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Кычин Михаил Филиппович

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кычин Михаил Филиппович

Смерть
После 1782
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