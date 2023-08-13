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Вьюрков Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Вьюрков Сергей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 18.02.1812

Сын: Вьюрков Иван Федорович

Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 22.02.1814

Сын: Вьюрков Яков Федорович

Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Вьюрков Иван Федорович

Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Около 29.10.1822

Дочь: Вьюркова Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Вьюркова Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюркова Варвара Андреевна

Смерть
Неизвестно
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