Вьюрков Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Вьюрков Сергей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.02.1812
Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Около 22.02.1814
Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Около 29.10.1822
Дочь: Вьюркова Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Вьюркова Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Вьюркова Варвара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно