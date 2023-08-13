Вьюркова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787 или 1792
Дата смерти26.12.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1787 или 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.02.1812
Отец ребёнка: Вьюрков Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 22.02.1814
Отец ребёнка: Вьюрков Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Вьюрков Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 29.10.1822
Дочь: Вьюркова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Вьюрков Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Вьюркова Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Вьюрков Федор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1867