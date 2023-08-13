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Вьюркова Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787 или 1792

Дата смерти

26.12.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 или 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 18.02.1812

Сын: Вьюрков Иван Федорович

Отец ребёнка: Вьюрков Федор Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 22.02.1814

Сын: Вьюрков Яков Федорович

Отец ребёнка: Вьюрков Федор Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Вьюрков Иван Федорович

Отец ребёнка: Вьюрков Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 29.10.1822

Дочь: Вьюркова Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Вьюрков Федор Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Вьюркова Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Вьюрков Федор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюрков Федор Сергеевич

Смерть
26.12.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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