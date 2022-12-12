Вшивцева (Прудовикова) Параскева Исаина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: Прудовиков Исаак Иларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1911 ст.
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Сын: Мертвый
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно