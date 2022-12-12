Вшивцева (Прудовикова) Параскева Исаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Прудовикова) Параскева Исаина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: Прудовиков Исаак Иларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1911 ст.

Муж: Вшивцев Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Мертвый

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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