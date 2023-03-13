Подшивалова (Калоярцева) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалова (Калоярцева) Устинья

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Калоярцевъ Егоръ

Мать: Калоярцева Авдотья Ильина

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Арбузова Авдотья

Отец ребёнка: Подшиваловъ Илья

Рождение ребёнка
1777

Сын: Подшиваловъ Трофимъ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Илья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Подшиваловъ Ефимъ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Илья

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подшиваловъ Илья

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