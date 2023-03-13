Подшивалова (Калоярцева) Устинья
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Калоярцевъ Егоръ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Арбузова Авдотья
Отец ребёнка: Подшиваловъ Илья
Рождение ребёнка
1777
Сын: Подшиваловъ Трофимъ
Отец ребёнка: Подшиваловъ Илья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Подшиваловъ Ефимъ
Отец ребёнка: Подшиваловъ Илья
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подшиваловъ Илья